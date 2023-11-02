للمرة الأولى .. إسرائيل تكشف العدد الحقيقي للرهائن المحتجزين في غزة

أظهر تحديث من الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه أصبح من المعلوم الآن وجود 242 رهينة على الأقل محتجزة لدى حركة (حماس) في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هجاري إن هناك اعتقاد أن أغلب الرهائن مازالوا أحياء.

كانت حركة حماس قد شنت هجوما غير مسبوق في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وأخذ آخرين رهائن.

وأعلنت إسرائيل مساء الإثنين، أن أحد جنودها كان مأسورا لدى حماس، تم إنقاذه في عملية عسكرية.

وأفرجت حماس عن أربع رهائن في الأيام الماضية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، لايزال 40 شخصا في عداد المفقودين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد الهجوم الذي شنته حماس. ونظرا لحالة الكثير من الجثامين، لم تكتمل عملية التعرف على هوية كل الضحايا بعد، بحسب الجيش الإسرائيلي.

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