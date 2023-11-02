للمرة الأولى .. إسرائيل تكشف العدد الحقيقي للرهائن المحتجزين في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهر تحديث من الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه أصبح من المعلوم الآن وجود 242 رهينة على الأقل محتجزة لدى حركة (حماس) في غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هجاري إن هناك اعتقاد أن أغلب الرهائن مازالوا أحياء.
كانت حركة حماس قد شنت هجوما غير مسبوق في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وأخذ آخرين رهائن.
وأعلنت إسرائيل مساء الإثنين، أن أحد جنودها كان مأسورا لدى حماس، تم إنقاذه في عملية عسكرية.
وأفرجت حماس عن أربع رهائن في الأيام الماضية.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، لايزال 40 شخصا في عداد المفقودين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد الهجوم الذي شنته حماس. ونظرا لحالة الكثير من الجثامين، لم تكتمل عملية التعرف على هوية كل الضحايا بعد، بحسب الجيش الإسرائيلي.
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