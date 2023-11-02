انخفاض الدولار بعد قرار الفائدة الأمريكية والأنظار على بنك إنجلترا

انخفض الدولار بوجه عام اليوم الخميس فيما قادت عملات آسيا والمحيط الهادي شديدة التأثر بالمخاطرة المكاسب مع تزايد اقتناع المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها بعد أن أبقاها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دون تغيير.

ويتحول التركيز الآن إلى بنك إنجلترا وما إذا كان سيتخذ نفس الخطوة اليوم.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 106.41 وانخفض بنحو 0.8 بالمئة عن أعلى مستوى بلغه أمس الأربعاء.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0598 دولار، وارتفع الفرنك السويسري لليوم الثاني على التوالي، وصعد الين من أدنى مستوياته في عام إلى 150.155 للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.2173 دولار وانخفض إلى 87.14 مقابل اليورو تحسبا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي قفز 0.9 بالمئة أمس الأربعاء، و0.6 بالمئة أخرى اليوم الخميس ليلامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6439 دولار. وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.5896 دولار أمريكي.





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