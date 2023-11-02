«إقامة دبي» تستقبل المسافرين بختم «معرض دبي للطيران مستقبل صناعة الطيران»

احتفالاً بانطلاق معرض دبي للطيران 2023، سيكون المسافرون القادمون إلى مطار دبي الدولي، على موعد مع ختم خاص في جوازات سفرهم، يحمل شعار "معرض دبي للطيران – مستقبل صناعة الطيران"، خلال الفترة من خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر الجاري، وذلك تعزيزاً لتكاملية الأدوار التي تجمع بين الهيئات والمؤسسات الرسمية في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك الذي يجمع كل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومطارات دبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه المعرض في النهوض بصناعة قطاع الطيران، وتعزيز مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات الرائدة في مجالات السياحة والنقل الجوي.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن ختم جوازات المسافرين القادمين عبر مطار دبي الدولي بشعار المعرض، يأتي في إطار مساعينا نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية ومركزاً رائداً في قطاع الطيران، كما يعكس أهمية الحدث في صناعة النقل الجوي، مشيراً إلى أن الختم الخاص على جوازات المسافرين يعكس استعدادنا وتفانينا في تقديم تجربة فريدة وتذكارية لكل من يزور دبي خلال هذه الفترة المميزة، مثمناً في الوقت ذاته بتعاون وجهود مطارات دبي.

وتنطلق أعمال معرض دبي للطيران 2023، في الـ 13 من نوفمبر الجاري وتستمر حتى الـ 17 منه، في مطار دبي ورلد سنترال، بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، تعكسها مكانة دبي كإحدى أبرز الجهات الرائدة في مجال دعم وتعزيز صناعة الطيران، لتتوج خلال نسخة هذا العام مسيرة زاخرة بالإنجازات.

وسيكون زوار الحدث الذي يقام كل عامين على موعد مع العديد من العروض المتميزة للطيران، كما يمكنهم الاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات التي طرأت على صناعة الطيران من خلال

ما يقدمه نخبة من صنّاع القرار وكبريات الشركات الخاصة في قطاعات الطيران والفضاء من جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن دبي شهدت توافد أعداد كبيرة من السياح الدوليين في النصف الأول من العام الجاري 2023،

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وحقق مطار دبي الدولي DXB مستويات غير مسبوقة في حركة المسافرين، حيث تجاوزت مستويات ما قبل الوباء في النصف الأول، فضلاً عن استضافة عدداً من الأحداث الدولية المهمة في الدولة.





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