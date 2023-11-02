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اذهب للبكاء في مكانٍ آخرٍ.. دي ماريا يخرج عن صمته بسبب «مهزلة» ميسي

11/2/2023 7:27:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دافع آنخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين، عن زميله ليونيل ميسي بعد التصريحات النارية من لوثار ماتيوس، الأسطورة المعتزلة للكرة الألمانية.

ففي حوارٍ جمعه بقناة "سكاي سبورت" بنسختها الألمانية، انتقد ماتيوس منح جائزة الكرة الذهبية 2023 إلى ميسي للمرة الثامنة في مسيرته.

وقال ماتيوس، "بالنسبة لي، (إيرلنج) هالاند هو أفضل لاعبٍ في آخر 12 شهرا"، في إشارةٍ إلى هدّاف مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج.

وأكمل الرجل الستيني، "لقد توّج (هالاند) بألقابٍ هامة مع مانشستر سيتي، وكسر أرقاما تهديفيةً قياسيةً في أثناء ذلك".

وأكد ماتيوس، "اختيار ميسي كان مهزلةً، على الرغم من أني أحد محبيه".

وأضاف النجم الذي اتجه للتدريب والتحليل وكتابة المقالات بعد اعتزاله، "لم يستحق ميسي الفوز، ولكن ذلك يثبت بأن التتويج بكأس العالم هو المعيار الأهم (في اختيار الفائز بالكرة الذهبية)".

ونقلت أحد الحسابات الإخبارية في تطبيق "انستجرام" للتواصل الاجتماعي تصريحات ماتيوس في منشورٍ لها، ليأتي رد دي ماريا من خلال قسم التعليقات.

وكتب صاحب الـ 134 مباراةً و29 هدفا دوليا بشعار المنتخب الأرجنتيني لماتيوس، "اذهب للبكاء في مكانٍ آخرٍ"، مع إضافة وجها تعبيريا ضاحكا "إيموجي".

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