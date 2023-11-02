روسيا تعلق على دعوة إسرائيل لمواطنيها بمغادرة شمال القوقاز

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن دعوة إسرائيل لمواطنيها بمغادرة منطقة شمال القوقاز الروسية بعد احتجاج عنيف ضد إسرائيل في داغستان يوم الأحد أمر "مناهض لروسيا".
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن التحذير الإسرائيلي من السفر إلى المناطق ذات الأغلبية المسلمة في شمال القوقاز "أمر مناف للواقع".
وجرى اعتقال العشرات بعدما اقتحم مئات المتظاهرين مطار محج قلعة في داغستان يوم الأحد بحثا عن ركاب يهود على متن طائرة قادمة من تل أبيب.
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