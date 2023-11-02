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روسيا تعلق على دعوة إسرائيل لمواطنيها بمغادرة شمال القوقاز

11/2/2023 7:27:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن دعوة إسرائيل لمواطنيها بمغادرة منطقة شمال القوقاز الروسية بعد احتجاج عنيف ضد إسرائيل في داغستان يوم الأحد أمر "مناهض لروسيا".

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن التحذير الإسرائيلي من السفر إلى المناطق ذات الأغلبية المسلمة في شمال القوقاز "أمر مناف للواقع".

وجرى اعتقال العشرات بعدما اقتحم مئات المتظاهرين مطار محج قلعة في داغستان يوم الأحد بحثا عن ركاب يهود على متن طائرة قادمة من تل أبيب.

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