«الإمارات للأورام» تنظم المؤتمر الأوروبي للأورام الشهر الجاري

أوضح البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام، في تصريح خاص لـ «البيان»، أن الجمعية حصلت من خلال مشاركتها المميزة في المؤتمر الأوروبي للأورام، الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد، في أكتوبر الماضي، على امتياز تنظيم المؤتمر الأوروبي للأورام بصورة مصغرة في إمارة دبي، وذلك خلال الشهر الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من نقل آخر تطورات علاج السرطان وتقنياته للأطباء والعاملين في مجال السرطان في الدولة، ومنطقة الخليج عموماً.

وقال البروفيسور الشامسي: «سنحرص بلا شك من خلال استضافتنا للمؤتمر على تعريف الأطباء والعاملين في مجال السرطان حول العالم بمدى تطور القطاع الصحي، خاصة قطاع السرطان والأورام في دولة الإمارات، إلى جانب الحرص على إجراء زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات المتخصصة بالسرطان في الدولة».

وأكد الشامسي على أن المؤتمر الذي ستستضيفه الجمعية في دبي، سيجمع نخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين والرائدين في الوقاية من السرطان والفحص والتشخيص والعلاج لتحديد التحديات التي تواجه العلاج الناجح للسرطان، واكتشاف الحلول والإجراءات المبتكرة التي من شأنها تعزيز الرعاية الصحية، إلى جانب تمكين المشاركين من ضمان تجربة مميزة للتعرف إلى أحدث التطورات في رعاية الأورام، وذلك من خلال الجلسات وورش العمل التي سيُشرف عليها الخبراء.

نهج رائد

وقال رئيس جمعية الإمارات للأورام، إن «المؤتمر يسلط الضوء على النهج الرائد الذي تتبعه دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة في مكافحة مرض السرطان، وبيان سبل الوقاية منه من خلال الكشف عن الجهود المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج، التي تهدف إلى تقليل معدلات الإصابة بمرض السرطان، وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والمشاركة في بناء مستقبل رعاية مرضى السرطان، وتقديم منصة تسهم في تعزيز وصول مقدمي الرعاية الصحية إلى المعلومات، بهدف ضمان تقديم أفضل رعاية للمرضى».

كما ذكر البروفيسور الشامسي أن مؤتمر دبي سيعرض ويناقش النتائج التي تم عرضها أيضاً في مؤتمر مدريد، ومن بينها الكشف عن العلاجات الحديثة لعدد من السرطانات، منها علاج جديد وفعال لسرطان المثانة والثدي في المراحل المبكرة، ما يسهم في تقليل أو تحسين فرص شفاء وعلاج مرضى السرطان.

اتفاقيات وشراكات

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الإمارات للأورام، قد أبرمت العديد من الشراكات البحثية في مجال السرطان، خلال مشاركتها في المؤتمر الأوروبي للأورام، الذي نظم في العاصمة الإسبانية مدريد.

والتي تم الاتفاق عليها مع باحثين من مراكز بحثية دولية في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا والمملكة المتحدة، ومن أهم الشراكات التي تم الاتفاق بشأنها، اتفاقية شراكة مع جامعة «عين شمس» في مجال زيادة الوعي حول سرطان القولون والمستقيم، وتنظيم ورشات عمل للأطباء، وأيضاً للمجتمع في دولة الإمارات ومصر الشقيقة.

وأشاد البروفيسور حميد الشامسي بدور جمعية الإمارات الطبية، ووزارة تنمية المجتمع، في إطار دعم جمعية الإمارات للأورام، من خلال جهودها المستمرة لتطوير قطاع السرطان في الدولة.

يذكر أن جمعية الإمارات للأورام هي جمعية غير ربحية تقوم بنشر التوعية، وتسهم في التعاون الدولي في نشر الأبحاث الطبية، حيث نشرت أكثر من 70 بحثاً طبياً متخصصاً في مجال السرطان والأورام في الإمارات.





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