«ستاندرد آند بورز»: المصرف المركزي الإماراتي يواصل تشجيع البنوك على التحول الرقمي

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني استمرار تطور قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن التعايش بين البنوك التقليدية والبنوك الافتراضية أصبح أكثر احتمالاً، حيث يلبي كل منها احتياجات شرائح محددة من العملاء ويوفر لهم مزايا فريدة.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز"، في تقرير حديث بعنوان "مستقبل الخدمات المصرفية" تزايد الاعتماد على البنوك الافتراضية، التي تمارس نشاطها عبر الإنترنت وليس لها مقرات فعلية، وكذلك الخدمات الرقمية للبنوك التقليدية في دولة الإمارات، نظراً لتفضيل السكان الواضح للتحول الرقمي، بالإضافة إلى قوة البنية التحتية الرقمية.

ورأت "ستاندرد آند بورز"، أن البنوك الافتراضية ستقدم قيمة إضافية للعملاء إلى جانب ما تقدمه البنوك التقليدية في دولة الإمارات ولن تحل محلها، مع مواصلة حفاظ مصرف الإمارات المركزي على استقرار النظام المصرفي التقليدي وتشجيع البنوك على تعزيز جهود التحول الرقمي.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد عملاء البنوك في دولة الإمارات مرتفع ويواصل التوسع، لا سيما وأن قاعدة العملاء المستهدفة لديها ميل لتبني الخدمات المصرفية الرقمية، موضحة أنه وفقاً لبيانات شركة الأبحاث GWI، وصل معدل انتشار الهواتف الذكية في الإمارات العربية المتحدة إلى 96.2% في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم ويتجاوز متوسط معدل الانتشار البالغ 95% في أوروبا.

وحسب التقرير فإن البنوك الافتراضية لم تقم بزيادة تواجدها بالسنوات القليلة الماضية في دولة الإمارات فحسب، بل على مستوى العالم - ولم يقتصر نموها على بلد أو منطقة معينة.

وذكرت ستاندرد آند بورز، أنه حسب "ستاتسيا"، بلغ عدد عملاء البنوك الافتراضية في جميع أنحاء العالم نحو 188 مليوناً في عام 2022، مرتفعاً من نحو 19 مليوناً في عام 2017.. ومن المرجح أن يتجاوز هذا الرقم 350 مليوناً بحلول عام 2026.. ورافق الارتفاع في أعداد العملاء زيادة في عدد البنوك الافتراضية إلى أكثر من 500 في عام 2022.

ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أنه في السنوات القليلة الماضية ظهرت بنوك افتراضية مستقلة في دولة الإمارات مثل "زاند" و"ويو" و"المارية المحلي"، في حين أطلقت البنوك التقليدية خدماتها الرقمية، على سبيل المثال "ليف" و" E20" التابعين لبنك الإمارات دبي الوطني، و"المشرق نيو" التابع لبنك المشرق.

وأوضحت الوكالة أن موقع فايندر يشير إلى أن عدد البالغين الذين لديهم حسابات في البنوك الافتراضية في دولة الإمارات ارتفع إلى 19% في عام 2022، مقارنة بـ 17% في عام 2021 وتوقعت أن يرتفع اعتماد البنوك التي تقدم خدمات رقمية فقط إلى نحو 35%-40% بحلول عام 2027، بما يتماشى مع المتوسط العالمي.





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