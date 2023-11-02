حمدان بن محمد: اللهم ارحم من كان لشعبه خير أبٍ وخير قائد وخير ملهم

حمدان بن محمد: اللهم ارحم من كان لشعبه خير أبٍ وخير قائد وخير ملهم
التاريخ
11/2/2023 7:27:50 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في حسابه عبر «انستغرام» مقطع فيديو يجمعه مع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعلق سموه: اللهم ارحم من كان لشعبه خير أبٍ وخير قائد وخير ملهم.
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