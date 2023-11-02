حمدان بن محمد: اللهم ارحم من كان لشعبه خير أبٍ وخير قائد وخير ملهم

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في حسابه عبر «انستغرام» مقطع فيديو يجمعه مع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعلق سموه: اللهم ارحم من كان لشعبه خير أبٍ وخير قائد وخير ملهم.

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