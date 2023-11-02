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مستعمرون يعرقلون تنقل المواطنين على شارع قلقيلية- نابلس

11/2/2023 7:16:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN - تجمهر عشرات المستعمرين، اليوم الخميس، على مفرق قرية جيت شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين انتشروا على الشارع الرئيسي قلقيلية- نابلس بالقرب من مفرق قرية جيت شرق قلقيلية، وعرقلوا حركة مرور المواطنين والمركبات.



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