مستعمرون يعرقلون تنقل المواطنين على شارع قلقيلية- نابلس
التاريخ
11/2/2023 7:16:32 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN - تجمهر عشرات المستعمرين، اليوم الخميس، على مفرق قرية جيت شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين انتشروا على الشارع الرئيسي قلقيلية- نابلس بالقرب من مفرق قرية جيت شرق قلقيلية، وعرقلوا حركة مرور المواطنين والمركبات.
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