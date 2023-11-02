أنجلينا جولي: غزة تتحول من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قالت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إن قطاع غزة يتحول بسرعة إلى“مقبرة جماعية” بعد أن كان“سجنا مفتوحا على مدى نحو عقدين من الزمن”، متهمة زعماء العالم بـ”التواطؤ في الجرائم” المرتكبة بحق المدنيين في غزة.

وفي معرض تعليقها على قصف مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، أشارت جولي في منشور على حسابها بمنصة“إنستغرام” الأربعاء، إلى“القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه”.

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية في غزة إن قصفا إسرائيليا أوقع“400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا”، قبل أن يعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، فجر الخميس، ارتفاع العدد إلى 1000.

وأضافت جولي:“ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ نحو عقدين من الزمن، والآن تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية. 40 بالمئة من القتلى أطفال أبرياء. عائلات بأكملها تقتل”.

وأردفت أن“الملايين من المدنيين الفلسطينيين، من الأطفال والنساء والأسر، يتعرضون للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم”، مشيرة إلى حرمانهم من الغذاء والأدوية والمساعدات“وهو ما يتعارض مع القانون الدولي”.

وشددت على أن“زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم” من خلال“رفض المطالبة بوقف إطلاق النار الإنساني ومنع مجلس الأمن الدولي من فرض وقف إطلاق النار” على طرفي الصراع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، وأسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، كما تسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

(الأناضول)



