مع مورغان مجددا.. باسم يوسف يشعل الإنترنت برده على سؤال حول عدم قبول مصر للفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع متداولة من مقابلة الكوميدي المصري، باسم يوسف، التي نُشرت يوم أمس، مع بيرس مورغان، حيث تناولت من جديد تطورات القضية الفلسطينية في حديث مباشر.

وأشعل يوسف جدلا كبيرا برده "المفحم" (كما وصفه رواد الإنترنت) على سؤال مورغان حول أسباب عدم استقبال مصر للفلسطينيين.

وقال باسم يوسف: "هذا ما تريده إسرائيل بالضبط وهذا ما سيشعل الحرب العالمية الثالثة، هذا هو أسوأ حل، هؤلاء فلسطينيون وهذه أرضهم وفجأة تأخذوها، لماذا؟ بشكل أساسي هم (الفلسطينيون) يطردون من منازلهم والآن دولة أخرى عليها أخذهم؟".

وتابع: "هل ترى ما سيحدث؟ .. هؤلاء سيدفعون إلى سيناء ومليونا شخص يعيشون في مخيم للاجئين، ماذا تتوقع أن يحصل؟ اضطرابات وفوضى وبعد سنوات قليلة سيأتي الإعلام الغربي بكاميراتهم ويقول انظروا إلى هؤلاء العرب يقتلون بعضهم من الجيد.. إسرائيل تخلصت منهم".

وأضاف: "أوروبا لديها 44 دولة لماذا لا يأخذون إسرائيل؟ وفي أمريكا 50 ولاية، لماذا لا يعطونهم فلوريدا؟.. تتحدثون عن فكرة أنكم عرب وكلكم سواء، لا، لأنه ماذا سيحصل بعدها؟ ستنتقل إسرائيل إلى الأردن وتقول أيها السعوديون لماذا لا تأخذوا الأردنيين، وهكذا، هذا ليس حلا".

كما تحدث يوسف عن حقيقة إفساد إسرائيل للغرب أخلاقيّا بشكل لا مثيل له. فالمجتمع الغربي كان يظهر بكونه ليبراليا متفتحا وحامي الحقوق والحريات، إلا أن الحقيقة أظهرت العكس.

وفي حديثه عن تاريخ الصراع من وقت الانتداب البريطاني، أشار مستعينا بخرائط، إلى أن الفلسطينيين ما زالوا محتفظين بمفاتيح بيوتهم القديمة.

وأوضح باسم يوسف في منشور على حسابه في "فيسبوك"، هدفه من الحوار الذي أجراه بعد مقابلته الأولى التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وحققت مشاهدات عالية بشهادة بيرس مورغان نفسه، حيث قال إن المشاهد الغربي يجب أن يرى الصورة من وجهة نظرنا، لأثير فضوله وأدفعه إلى اكتشاف الحقيقة بنفسه.

وتحدث أيضا عن غايته بكشف تاريخ الصراع من البداية وكذلك الحقائق والأكاذيب التي يصدرها الغرب.

المصدر: RT