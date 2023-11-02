مستعمرون يحرقون مركبة ويهاجمون منازل في دير شرف غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- احرق مستعمرون، اليوم الخميس، مركبة، وهاجموا منازل المواطنين، في بلدة دير شرف غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين تجمعوا قرب دوار دير شرف، وهاجموا منازل المواطنين القريبة من المنطقة واحرقوا مركبة تعود للمواطن باسل واوي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال قرب دوار دير شرف، وسط اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، دون ان يبلغ عن إصابات.
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