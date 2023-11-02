تسيير طائرة إلى العريش لإجلاء 53 أردنيا من غزة

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، إلى مطار العريش في مصر، لنقل 53 مواطنا تم إجلاؤهم الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن الطائرة ستصل إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة 14:15 بعد ظهر اليوم الخميس، مبينا أن "53 مواطنا أردنيا سيتم نقلهم إلى المملكة على متن هذه الطائرة التي حملت على متنها، اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف القضاة أن 196 مواطنا أردنيا تم استقبالهم، مساء الأربعاء، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة الدولي.

وأشار إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوها إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.