طائرة عسكرية أردنية ستنقل 53 أردنيا أجلوا من غزة إلى مصر

(MENAFN
- Amman Net)
الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان، وعودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يزور الأردن مرة أخرى، لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية
مديرية الأمن العام تباشر تنفيذ حملتها الوقائية والموسعة "شتاء آمن" للتأكد من صلاحية المركبات للسير على الطرق خلال فصل الشتاء
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى قطاع غزة.
طائرات الاحتلال الحربية، تشن سلسلة غارات جديدة على مخيم جباليا أدت إلى استشهاد وإصابة مدنيين.
قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل 18 فلسطينيا على الأقل، في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. طائرة عسكرية أردنية ستنقل 53 أردنيا أجلوا من غزة إلى مصر 11/02/2023 - 13:26 عمان ن
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، تسيير الأردن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في مصر، ستنقل 53 مواطناً أردنياً تم إجلاؤهم الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وبحسب الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، فإن الطائرة ستصل إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة 14:15 بعد ظهر اليوم الخميس.
وأوضح القضاة في بيان، أن 53 مواطناً أردنياً سيتم نقلهم إلى المملكة على متن هذه الطائرة التي حملت على متنها، اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأضاف القضاة أن 196 مواطناً أردنياً تم استقبالهم، مساء الأربعاء، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة الدولي.
وأشار إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوهاً إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
وأكد القضاة أن المملكة مستمرة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، مجدداً دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903
- 00962799562471
- 00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني:
- [email protected]
أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
MENAFN02112023000209011053ID1107358912