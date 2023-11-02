MENAFN - Amman Net)الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان، وعودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة.وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يزور الأردن مرة أخرى، لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركيةمديرية الأمن العام تباشر تنفيذ حملتها الوقائية والموسعة "شتاء آمن" للتأكد من صلاحية المركبات للسير على الطرق خلال فصل الشتاءالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى قطاع غزة.طائرات الاحتلال الحربية، تشن سلسلة غارات جديدة على مخيم جباليا أدت إلى استشهاد وإصابة مدنيين.قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل 18 فلسطينيا على الأقل، في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. طائرة عسكرية أردنية ستنقل 53 أردنيا أجلوا من غزة إلى مصر 11/02/2023 - 13:26 عمان ن

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، تسيير الأردن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في مصر، ستنقل 53 مواطناً أردنياً تم إجلاؤهم الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وبحسب الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، فإن الطائرة ستصل إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة 14:15 بعد ظهر اليوم الخميس.

وأوضح القضاة في بيان، أن 53 مواطناً أردنياً سيتم نقلهم إلى المملكة على متن هذه الطائرة التي حملت على متنها، اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف القضاة أن 196 مواطناً أردنياً تم استقبالهم، مساء الأربعاء، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة الدولي.

وأشار إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوهاً إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وأكد القضاة أن المملكة مستمرة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، مجدداً دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏- [email protected]

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