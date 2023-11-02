السفير خريسات يقدم أوراق اعتماده للرئيس الباكستاني

السفير خريسات يقدم أوراق اعتماده للرئيس الباكستاني
التاريخ
11/2/2023 7:16:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم سفير المملكة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، السفير الدكتور معن عبد الفتاح الخريسات، أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً معتمداً ومقيماً للمملكة لدى جمهـــورية باكستان الإسلامية.
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