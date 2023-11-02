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مهيدات: مواصلة تنفيذ الحملة التوعوية والرقابية الموسمية لتتبع زيت الزيتون والرقابة على سلسلة تداوله

11/2/2023 7:16:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفيذ الحملة التوعوية والرقابية الموسمية الخاصة بتتبع زيت الزيتون والرقابة على سلسلة تداوله بالتزامن مع موسم زيت الزيتون 2023.
وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الحملة تشمل إجراءات احترازية واستباقية نفذتها المؤسسة قبل بدء الموسم، وخطة رقابية أثناء الموسم، وخطة توعوية بالإجراءات الرقابية التي تتخذها المؤسسة إضافة إلى متابعة الصفحات الإلكترونية والإعلانات التي تروج لزيت الزيتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وأشار مهيدات إلى أن فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة - مديرية المناطق وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة تنفذ جولات تفتيشية على أماكن بيع زيت الزيتون للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية كما تعمل على إجراء الفحوصات السريعة عشوائيا في الميدان للكشف عن الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليًا في حال وجود أي مخالفات.
وأضاف، أن الحملة تتيح خدمة الفحص السريع الأولي لزيت الزيتون مجانا للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة من خلال فروع المؤسسة المزودة بالمواد والأدوات اللازمة لإجراء الفحص، وفي حال ثبت غش عينة زيت الزيتون أو في حال الشك بالنتيجة يتم إرسال العينات الى مختبرات المؤسسة .
وتركز الحملة وفق مهيدات، على توعية المواطنين بضرورة الشراء من مصادر معلومة ومرخصة من قبل الجهات الرسمية وخاضعة لرقابتها وعدم الشراء من المصادر المجهولة خاصة الصفحات الإلكترونية خاصة في حال بيعها بسعر أقل من التسعيرة المعلن عنها وتشجيع المواطنين على زيارة فروع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإجراء الفحص السريع المجاني.
ويذكر أن الحملة تأتي ضمن حزمة الإجراءات الرقابية والتوعوية الدورية التي تنفذها المؤسسة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وعلى سمعة هذا المنتج الوطني التقليدي الذي بات يصدّر إلى الكثير من الدول حول العالم ويحظى بسمعة متميزة في الأسواق التصديرية الإقليمية والعالمية؛ لما يتمتع به من جودة ومطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة.
ودعت المؤسسة، المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.




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