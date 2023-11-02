أمريكا توجه رسالة لمصر حول سيناء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر إليزابيث جونز، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي".
وأضافت في بيان للسفارة الأمريكية، أن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى"، مرحبة أيضا بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي بشأن عبور عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية للمعبر قادمين من الجانب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن القيادة الأمريكية ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة.
RT
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