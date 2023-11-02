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أمريكا توجه رسالة لمصر حول سيناء

11/2/2023 7:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر إليزابيث جونز، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي".
وأضافت في بيان للسفارة الأمريكية، أن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى"، مرحبة أيضا بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي بشأن عبور عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية للمعبر قادمين من الجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن القيادة الأمريكية ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة.

RT

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