كتائب القسام : دمرنا دبابة وناقلة جند صهيونية شمال غرب غزة

كتائب القسام : دمرنا دبابة وناقلة جند صهيونية شمال غرب غزة
التاريخ
11/2/2023 7:16:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام انها دمرت دبابة صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"
كما واعلنت كتائب القسام انها تمكنت من تدمير ناقلة جند صهيونية قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"
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