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كتائب القسام : دمرنا دبابة وناقلة جند صهيونية شمال غرب غزة

11/2/2023 7:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام انها دمرت دبابة صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"

كما واعلنت كتائب القسام انها تمكنت من تدمير ناقلة جند صهيونية قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"

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