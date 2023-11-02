رئيسي: أمريكا هي أساس الجرائم في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "أمريكا هي أساس الجرائم في غزة، وإن المدافعين الزائفين عن حقوق الإنسان هم أكبر منتهكي حقوق الإنسان".وأضاف رئيسي في تصريح للصحفيين اليوم الخميس في سنندج: "اليوم نمر في المنطقة بوضع مؤلم لجميع شعوب العالم. فالقنابل التي تسقط على أهل غزة تؤلم قلب كل إنسان، الشعب هناك يريد الدفاع عن وطنه وعن بيوته".



وأوضح رئيسي: مع كل الآلام والمعاناة التي يعيشها أهل غزة، فإن مشهد المطالبة بالحقوق والاستقلال والدفاع عن الوطن يخلق أيضا مشاهد جميلة لا يحتملها الكيان الصهيوني، أم تفقد طفلها ولكنها ترفع يدها إلى السماء وتدعو.



وبيّن أن "حراك أهل غزة المحق من خلال التضحية بدماء شهدائهم أحدث صحوة في العالم وأظهر أن الدول الشريرة والمجرمة لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة".

RT