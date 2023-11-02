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الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 9061

11/2/2023 7:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 9061 شهيدا و32000 مصابا، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في 24 ساعة راح ضحيتها 256 شهيدا.


وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة كل الأطراف لتوفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل، محذرا من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل.


وكان عدد من المستشفيات في غزة أعلنت توقف عملها كليا أو جزئيا نتيجة نفاد الوقود، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة لمساندة وحماية المستشفيات.


من جانبه، قال المدير العام للمستشفيات في غزة إن أجهزة غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي قد تتوقف بسبب نقص الوقود، مشيرا إلى أن 70% من خدمات المستشفى مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود.


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