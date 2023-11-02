حصري: مؤشر الدولار يواجه لحظات حاسمة مع اقتراب قرار الفيدرالي

(MENAFN
- Your Mind Media )
بينما يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي للإعلان عن قراره بشأن سعر الفائدة لشهر نوفمبر، تتجه كل الأنظار إلى رئيسه جيروم باول للحصول على إشارات بشأن السياسة النقدية المستقبلية، ويرتفع مؤشر الدولار بقوة ليتداول عند 106.95 نقطة خلال تعاملات اليوم الأربعاء. فمع احتمال بقاء أسعار الفائدة ثابتة بنسبة 99٪، يراقب المتداولون على لهجة باول وتعليقاته في المؤتمر الصحفي اللاحق للقرار. ويتحول تركيز السوق نحو التشديد الكمي المستمر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُظهر بشكل كبير مستقبل الظروف المالية في الولايات المتحدة مستقبلاً.
وأعتقد أن عوائد سندات الخزانة ستبقى عاملًا رئيسيًا في تحديد حركة الأسواق. فبينما تتوقع وزارة الخزانة الأمريكية انخفاض الاقتراض في الربع الرابع، ينتظر التجار بفارغ الصبر تفاصيل خطط إعادة التمويل المستقبلية، وهنا إذا أشارت هذه الخطط إلى تحول جزء كبير من مبيعات السندات البالغة 1.6 تريليون دولار هذا العام إلى أوراق مالية طويلة الأجل حتى عام 2024، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من ارتفاع عائدات العشر سنوات المرتفعة بالفعل والتي تبلغ حاليًا 4.89٪، إلى أعلى. مما سيدعم قوة مؤشر الدولار مقابل العملات والأصول المقومة بالدولار على المدى المتوسط والطويل.
كما يُراقب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي باهتمام أرقام المؤشرات الاقتصادية المختلفة. والتي أظهرت مؤخراً زيادة في تضخم تكاليف العمالة وارتفاع أسعار المنازل في شهر سبتمبر. لكن هذه الإشارات الصعودية قابلها تراجع ثقة المستهلك الأمريكي وانخفاض أسعار النفط بسبب تراجع الطلب الخارجي، وهذا يتضح من انكماش نشاط المصانع في الاقتصادات الرئيسية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
ومن وجهة نظري فإن تداولات مؤشر الدولار تتبعه حركة الأسعار في الأسواق أبعد ما يكون عن الاستقرار. حيث يقترب الين الياباني من أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود مقابل الدولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى التعديلات الأخيرة في السياسة النقدية اليابانية. واعتقد أنه إذا استمر انخفاض الين، فقد تقوم اليابان بتخفيض ممتلكاتها من سندات الخزانة الأمريكية، مما يضيف صورة أخرى من التعقيد إلى حركة عوائد سندات الخزانة المستقبلية. وفي الوقت نفسه، يواجه كل من اليورو والجنيه الاسترليني ضغوطاً سلبية بسبب عوامل الاقتصاد الداخلية في أوروبا وبريطانيا، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن حركة مؤشر الدولار في المدى القريب.
واعتقد أنه في حين زيادة التوقعات بتثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال نوفمبر الحالي، فإن مؤشر الدولار الأمريكي يقف عند منعطف خطير للغاية في الوقت الحالي. تزامناً مع ترقب السوق لأرقام المؤشرات الاقتصادية والمالية المتنافسة وسط محاولات المحللين والمستثمرين لتحديد صورة واضحة للأسعار في المستقبل وسط عوامل وأحداث عنيفة ومتضاربة. وبما أن تصريحات باول القادمة قد تؤثر على معنويات السوق، يجب على المتداولين والمستثمرين الاستعداد لزيادة التقلبات في مؤشرالدولار، والحذر عند تداول الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والجنيه البريطاني والين الياباني، والأصول الثمينة مثل الذهب.
التحليل الفني لمؤشر الدولار (DXY):
على الرسم البياني لأربع ساعات يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حاليًا عند 106.952 نقطة وهو قريب من مستوى المقاومة الرئيسي عند 107.904 نقطة. بعد أن ارتد صعودا من مستوى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 105.594 نقطة، ويعتبر تداول السعر فوق هذا المتوسط قصير المدى اشارة قوية على زخم صاعد للمؤشر. بالإضافة إلى أن السعر يتم تداوله فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند مستوى 103.464 أيضًا مما يشير إلى اتجاه صاعد على المدى الطويل.
الرسم البياني لأسعار مؤشر الدولار (DXY) – منصة MT4 من شركة XS
وعلى الرسم البياني اليومي أيضًا يتداول مؤشر الدولار أعلى بكثير من مستوى الدعم الرئيسي عند 103.402 نقطة، واستنادا إلى اشارات المؤشرات الفنية المختلفة خاصة مؤشرات الزخم تبدو معنويات السوق ايجابية صاعدة على مؤشر الدولار في المدى الطويل، ومع ذلك، سيكون مؤشر الدولار عرضة للهبوط التصحيحي بالقرب من المقاومة عند 107.90 نقطة في حال فشل السعر في الثبات أعلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 105.594 نقطة يمكن أن يستمر الهبوط وصولا الى مستوى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند الدعم الرئيسي 103.464 نقطة والارتداد من صعوداً بقوة. لكن في حال اختراق المقاومة عند 107.90 نقطة فسيستهدف المؤشر مستويات 113.20 وأكثر على المدى المتوسط والطويل.
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