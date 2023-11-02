الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF الدكتور أحمد الشيخ ينال شهادة فخرية من معهد لندن للصيرفة والتمويل (LIBF)

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- BIBF Leading Excellence ) المنامة – 1 نوفمبر 2023: أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن حصول رئيسه التنفيذي الدكتور أحمد الشيخ على شهادة فخرية مرموقة من قبل معهد لندن للصيرفة والتمويل (LIBF)، خلال حفل أقيم في قاعة جيلدهول في لندن.
ويأتي هذا التكريم تتويجاً لإنجازات وإسهامات الدكتور الشيخ الرائدة في المجال المصرفي والمالي العالمي، وتاريخه الحافل والمستمر في خدمة قطاع التعليم وتدريب الكوادر المحلية في القطاع المصرفي وقطاعات أخرى، كما يأتي تقديراً لتفوق المعهد وريادته في تقديم تعليم بمواصفات عالمية وبأعلى درجات الجودة والاحترافية، وذلك تحقيقاً لرؤيته الإستراتيجية في رفد القطاع المالي والمصرفي بالكوادر المؤهلة في مملكة البحرين بالإضافة إلى 64 دولة حول العالم، وتعزيز مكانة المملكة في مجال التدريب المتخصص.
وخلال الحفل، أشاد السيد أليكس فريزر، الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل، بإنجازات الدكتور أحمد الشيخ، قائلاً: "يشرفنا أن نمنح الدكتور أحمد الشيخ هذه الدرجة الفخرية، وهي وسام مخصص لأولئك الذين يجسدون أعلى معايير التميز في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتعليم. “وأضاف مؤكداً على أهمية هذه الشهادة الفخرية قائلاً: "يمنح هذا اللقب للأفراد الذين قدموا مساهمات استثنائية إلى قطاع الخدمات المصرفية والمالية، حيث تم منحه في السابق لشخصيات مرموقة، بما في ذلك رئيس وزراء بريطاني سابق."
وأعرب الدكتور أحمد الشيخ عن فخره باستلام هذه الشهادة الفخرية المرموقة من معهد لندن للصيرفة والتمويل، مؤكداً بأن هذا التقدير يأتي توفيقاً من الله سبحانه وتعالى، ووفق توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة المعهد في الاستثمار في الكوادر الوطنية وخلق الفرص الواعدة أمامهم، ورفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما نسب الدكتور الشيخ هذا الإنجاز إلى الجهود المتميزة لفريق عمل المعهد.
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