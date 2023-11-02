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زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

11/2/2023 6:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور.
وقال المرصد الأمريكي للزلازل إنّ مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عُمق 36 كلم.


من جهتها، قالت وكالة الرصد الزلزالي الإندونيسية إنّ قوة الزلزال بلغت 6,6 درجات.

وشعر بالزلزال بقوة سكان مدينة كوبانغ الواقعة في غرب الجزيرة، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.

البيان

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