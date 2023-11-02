زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور.
وقال المرصد الأمريكي للزلازل إنّ مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عُمق 36 كلم.
من جهتها، قالت وكالة الرصد الزلزالي الإندونيسية إنّ قوة الزلزال بلغت 6,6 درجات.
وشعر بالزلزال بقوة سكان مدينة كوبانغ الواقعة في غرب الجزيرة، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.
البيان
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