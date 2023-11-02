ناشونال إنتريست: حرب غزة أكثر خطورة بالنسبة للاحتلال من حرب 1973

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليهاي الأمريكية، الدكتور هنري جيه باركي، أن الحرب الحالية في غزة تمثل تهديدا أكثر خطورة بشكل كبير بالنسبة للاحتلال من حرب أكتوبر عام 1973، قبل خمسين عاما.ففي 1973، كانت الحرب عسكرية فقط، حيث نجح الإسرائيليون، رغم معاناتهم من خسائر كبيرة للغاية، في الالتفاف،ولم يكن يعتقد أحد أن وجود الاحتلال في خطر، في ذلك الوقت، ولكن الحال هذه المرة مختلف، فهي حرب سياسية، وتشير الدلائل الأولية إلى أن الاحتلال يخسرها.



ويقول باركي، وهو زميل أول مساعد لدراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إن هذا الأمر أكثر خطورة، حيث إن الخطر يتعلق بشرعية الاحتلال في أعين الكثيرين، وربما يرى الإسرائيليون، ويعتقدون، أن هذا خطأ وأنه يتم تجاهل وحشية هجوم 7 أكتوبر، وهذا لا يهم، فالانطباعات هي الانطباعات، وهي لا تختفي، والمذبحة في غزة تغذي يوميا ما تعلنه حماس عن الحرب.



ويقول باركي:“دعونا نواجه الأمر: ربما يمكن القول إن حماس فازت بالفعل في المعركة السياسية”.



وفي قلب هذه الكارثة يكمن شخص واحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو بطبيعة الحال، مسؤول تماما عن عدم استعداد الاحتلال وعن السعي لإقرار تغييرات دستورية كان هدفها الرئيسي مصلحته الشخصية.



ويضيف باركي أن دور نتنياهو في هذه المأساة أكبر كثيرا، فهو مسؤول بلا مصداقية دولية، وانعدام تعاطفه وتبنيه لسياسات غير شرعية وقاسية في الضفة الغربية المحتلة، وربما كان أمرا صادما للغاية بالنسبة للجميع.

ويقول باركي:“فلنتخيل للحظة أن أحفاد ضحايا الهولوكست -أسوأ تجربة إنسانية في مجال كراهية الأجانب- يجدون من وصفوا أنفسهم بأنهم عنصريون مشاركون في المستويات العليا لحكومتهم، وللعلم فإن نتنياهو غير مقبول ومكروه من الكثيرين من القادة الذين يدعمون الكيان، وتواجده على رأس الحكومة يجعل من السهل تماما على الناس عدم تصديق المزاعم والحجج.



لقد أظهر عدم قدرته التامة على الاعتراف بمسؤوليته عن فشله بإلقائه اللوم علنا على قيادة الاستخبارات بالنسبة لهجوم 7 أكتوبر( وقد اضطر لسحب تصريحه تحت ضغط الرأي العام).



ومن ثم، فإنه بالإضافة إلى المجتمع الدولي، لماذا يثق الإسرائيليون في نتنياهو لخوض هذه الحرب التي تعتبر مصالح في جوهرها؟ وهو يعرف أنه انتهى سياسيا ولن ينجو من المساءلة السياسية التي سوف تجري بمجرد انتهاء الحرب، وأصبح أمله فقط هو أن ينتزع انتصارا في هذه الحرب مع حماس لإنقاذ سمعته.



كما أنه يرفض استيعاب الصورة السياسية الأوسع، ويصر على تنفيذ حرب كارثية من الواضح أن الإسرائيليين لم يكونوا مستعدين لها، ونتيجة لذلك سوف تزداد هذه الحرب سوءا يوما بعد يوم، كما يتضح من خلال كل القنابل التي تلقى على المدنيين الفلسطينيين والتي تقوض أي دعم.



ويشير باركي إلى أن الفشل في حرب 1973 أدى إلى ظهور التيار اليميني على حساب حزب العمل الذي قضى فترة طويلة في الحكم، وهذه المرة يمكن أن يتوقع المرء حدوث نتيجة مماثلة، حيث سيعاقب الناخبون الإسرائيليون بشدة نتنياهو والتيار اليميني، ومع ذلك وعلى خلاف حزب العمل الذي قبل مصيره بهدوء، لا يمكن للمرء أن يكون متأكدا من أن الجناح اليميني في كيان الاحتلال ما يزال يؤمن بالديمقراطية.



ويرى باركي أنه إذا أراد نتنياهو حقا أن يتذكره الإسرائيليون بشكل مقبول إلى حد ما، أو بصورة أقل عداء، يتعين عليه الاستقالة ودعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت قيادة شخص يغرس الثقة .