خبيرة لياقة تسعينية تكشف أسرار الشباب الدائم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت خبيرة اللياقة البدنية، إيلين لالان، التي تبلغ من العمر 97 عاماً، أسرارها لحياة طويلة وسعيدة وصحية.فيما يلي بعض نصائح إيلين، البسيطة والفعالة لعيش حياة طويلة وصحية:ممارسة الرياضة والاستمرار في الحركة

بحسب إيلين، فإن التوقف عن الحركة يسرع عملية الشيخوخة، ولكي يبقى العقل نشيطاً، علينا أن نكون نشيطين، ونصحت بالقيام بمجموعة متنوعة من التمارين، التي تتضمن تمارين تقوية العضلات والنشاط الهوائي، لمدة 20 دقيقة كل يوم.

وقالت إيلين: لقد وجد العلماء أن الخلايا العصبية، التي تؤدي جميع الوظائف الضرورية للبقاء على قيد الحياة، والتفكير السليم، وتحسين الذاكرة تزداد جميعها بعد بضعة أسابيع من التمرين.

العمل المستمر ومرافقة الشباب

تقول إيلين:“إن الناس لا يموتون بسبب الشيخوخة، بل بسبب الإهمال والخمول، لذلك علينا فعل الأشياء التي نحبها، حتى يكون لدينا شيء نتطلع إليه في اليوم التالي. إن إحاطة نفسك بالأصدقاء الأصغر سناً يمكن أن يساهم أيضاً في الحفاظ على شبابك”



تناول الطعام بشكل صحيح والاستمتاع به

شددت إيلين على أهمية تناول الفواكه والخضروات الطازجة، وتجنب الأطعمة المصنعة قدر الإمكان، والاستمتاع بعصير أو حلوى في بعض الأحيان.



الصبر والأفكار الإيجابية

كشفت إيلين أنها كانت تبلغ من العمر 27 عاماً، عندما بدأت ممارسة التمارين الرياضية، وهي الآن تبلغ من العمر 97 عاماً، وقالت إنها لا تزال تشعر بالنشاط والحيوية في هذا السن بفضل الاستمرار في ممارسة الرياضة، وأضافت أن الصبر من السمات الجيدة الأخرى التي ستساعدك على العيش حياة طويلة. علاوة على ذلك، أوصت بالتركيز على التفكير الإيجابي، والابتعاد عن أي أفكار سلبية قد تسبب القلق والتوتر.



النوم جيداً

أكدت إيلين على أهمية الراحة والنوم جيداً، لأن النوم ضروري لإصلاح مشاكل الجسم، وبالتالي تفادي أي أضرار صحية محتملة قد تنتج عن الحرمان من النوم.

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