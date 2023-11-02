ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الى 18 منذ بدء الاجتياح البري لغزة
التاريخ
11/2/2023 6:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 18 منذ إعلان بدء العملية البرية على قطاع غزة في اليوم الـ 25 من الحرب وفقًا لما أفاد به مراسل الجزيرة .
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الخميس مقتل جندي من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية.
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