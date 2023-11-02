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ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الى 18 منذ بدء الاجتياح البري لغزة

11/2/2023 6:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 18 منذ إعلان بدء العملية البرية على قطاع غزة في اليوم الـ 25 من الحرب وفقًا لما أفاد به مراسل الجزيرة .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الخميس مقتل جندي من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية.


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