مدعوون لإجراء مقابلات شخصية والامتحان التنافسي - أسماء

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية والامتحان التنافسي - أسماء
التاريخ
11/2/2023 6:11:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.
وتاليا التفاصيل:
MENAFN02112023000208011052ID1107358364
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.