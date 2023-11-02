الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة إلى نصر الله قبيل خطابه المرتقب

MENAFN - Al Wakeel News)وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قبيل خطابه المرتقب يوم غد الجمعة، قائلا: "نحن جاهزون".وفي إيجازه الصحافي اليومي، توجه هاغاري إلى نصرالله، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي على استعداد تام للرد بقوة على أي شخص يحاول تقويض الوضع الأمني في الشمال"، مشددا على "أننا مستعدون بقوة على الحدود الشمالية".



وأشار إلى أنه حتى الساعة الأخيرة هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع على الحدود اللبنانية أطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل، مبينا أن "الفرق على الحدود تعرضت لهجوم أيضا في الساعة الماضية".



يذكر أن كلمة نصرالله مرتقبة بشكل كبير، في ظل الصمت الذي التزمه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.



وقد رجحت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها أن يتجاوز عدد المشاهدين للخطاب عدد مشاهدي الكلاسيكو الإسباني والكلاسيكو الإنجليزي مجتمعين.



روسيا اليوم