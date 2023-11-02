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هل يمكن تخسيس أجزاء معينة من الجسم؟

11/2/2023 6:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعمل مخازن الدهون في الجسم بمثابة احتياطي حيوي للطاقة، يتم الاعتماد عليها خلال فترات التمرين، أو عندما نتّبع نظاماً غذائياً قليل السعرات، أو أثناء الصوم.
لكن، هل يمكن استهداف مواضع معينة من الجسم لإنقاص الدهون فيها؟.
يعتبر تقليل الوزن الموضعي أسطورة، بحسب الباحث نيك فولر من جامعة سيدني، ويرجع ذلك بحسب ورقته البحثية على موقع "ذا كونفيرسيشن"، إلى طبيعة تخزين الجسم لهذه الدهون.


يقول فولر: "تأخذ الدهون المخزنة في أجسامنا شكل الدهون الثلاثية، وهي نوع من جزيئات الدهون التي يمكننا استخدامها للحصول على الطاقة. وعندما نأكل، تقوم أجسامنا أيضاً بتحويل أي طاقة غير مستخدمة مستهلكة إلى دهون ثلاثية".


ويتم تخزين الدهون الثلاثية في خلايا دهنية خاصة، تسمى الخلايا الشحمية، ويتم إطلاقها في مجرى الدم ونقلها إلى الأنسجة الدهنية، وهي الأنسجة التي نشير إليها بشكل أكثر شيوعًا باسم دهون الجسم.


ويشير البحث إلى 3 عوامل رئيسية تتحكم في موضع تخزين الدهون، هي: الجينات، والنوع، والسن.


عوامل توزيع الدهون
تتحكم الجينات في 60% من أماكن توزيع الدهون على الجسم.
وتميل النساء إلى إنقاص الوزن من الوجه والساقين والذراعين أولاً لأنها مواضع لا تؤثر على الإنجاب، مع الاحتفاظ بالدهون المخزنة حول الوركين والفخذين والأرداف.


ونتيجة عوامل هرمونية مع التقدم في العمر، تميل النساء بعد انقطاع الطمث والرجال في منتصف العمر إلى تخزين الدهون الحشوية حول البطن، وهي المنطقة الأصعب بالنسبة للتخسيس.


ويشير البحث إلى نتائج 13 دراسة سابقة، وجدت أن تدريب العضلات الموضعي لا يؤثر على إنقاص الوزن من هذا الموضع من الجسم.


كما يحذّر البحث من ترويج مكملات غذائية وعلاجات تستهدف التخسيس الموضعي، لعدم فاعليتها.


وتشير النتائج إلى أن بناء كتلة عضلية في كل أجزاء الجسم يحسن حرق الدهون فيها، وأن التمارين المتكاملة، مع اتباع نظام غذائي معتدل السعرات، تؤسس لعادات تحافظ على الرشاقة.

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