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دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزن

11/2/2023 6:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوزهما على هوفنهايم 1-0 وساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2 تواليا الأربعاء.
وقبل مواجهته المرتقبة مع بايرن ميونخ السبت المقبل في الدوري، والأخرى المصيرية أمام نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، أجرى مدرب دورتموند إدين ترزيتش ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية.
وسجل ماركو رويس هدف الفوز لفريقه على هوفنهايم في الدقيقة 43.
وشهدت المباراة طرد لاعب هوفنهايم، التركي أوزان كابلاك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
من جهة أخرى، واصل باير ليفركوزن متصدر الدوري هذا الموسم عروضه الجيدة وحقق فوزا سهلا على حساب ساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2.
وسجل ليفركوزن ثلاثة أهداف في آخر 15 دقيقة من المباراة من بينها هدفان للاعب الجناح المغربي أمين عدلي في الوقت القاتل.
وسجل أهداف ليفركوزن كل من الأرجنتيني إزيكييل بالاسيوس (21 من ركلة جزاء)، جوناثان تاه (54)، التشيكي أدام هلوسيك (55) وعدلي (88 و90+2) بينما سجل كريستوفر إليتش وياسين بن بلا هدفي ساندهاوسن في الدقيقتين 50 و57.

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