كتائب القسام تقصف كيبوتس نيريم وتدمر آليتين صهيونيتين

كتائب القسام تقصف كيبوتس نيريم وتدمر آليتين صهيونيتين
التاريخ
11/2/2023 6:11:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قصف كيبوتس "نيريم" بقذائف الهاون.
وأضافت الكتائب أنها دمرت آليتين صهيونيتين شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" وعبوة العمل الفدائي.
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