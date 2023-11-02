الاحتلال يغلق بلدات شرق طولكرم

MENAFN - Al Wakeel News)اقتحمت قوات الاحتلال قبل قليل بلدات رامين وعنبتا وبيت ليد وسفارين شرق محافظة طولكرم.



وذكرت مراسلة "وفا " ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت هذه البلدات ونصبت حواجز على مداخلها، ونشرت دورياتها في الأراضي الزراعية وأجرت عمليات تمشيط واسعة فيها.



وأضافت أن مجموعة كبيرة من المستوطنين انتشروا على مدخل بيت ليد، وعلى طول الشارع الواصل بين طولكرم ونابلس، ومنعت المركبات من المرور تحت تهديد السلاح،

