Thursday, 02 November 2023 02:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرعة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024

11/2/2023 6:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجريت صباح اليوم الخميس، مراسم قرعة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لموسم 2023-2024.
وأسدل الستار الأربعاء على مباريات دور الـ16 من مسابقة الكأس الثانية في إنجلترا، والتي شهدت مفاجأتين غير متوقعتين، بإقصاء أرسنال ومانشستر يونايتد.
فيما نجح ليفربول، في بلوغ ربع نهائي المسابقة عقب الفوز على بورنموث 2-1، كما نجح تشيلسي في الفوز على بلاكبيرن روفرز، بينما إيفرتون تغلب على بيرنلي 3-0.
وودع فريق مانشستر يونايتد المسابقة من دور الـ16 بعد الهزيمة من نيوكاسل بثلاثة أهداف دون رد، كما تلقى أرسنال خسارة من وست بثلاثة أهداف دون رد.
وتقام المباريات بعد نحو شهر من الآن، حيث تلعب يوم 18 ديسمبر القادم 2023.
الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:
وست هام- إيفرتون- ليفربول- تشيلسي- فولهام- نيوكاسل- ميدلسبره- بورت فايل.
نتائج قرعة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:
إيفرتون x فولهام
تشيلسي x نيوكاسل يونايتد
بورت فايل x ميدلسبره
ليفربول x وست هام يونايتد

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN02112023000208011052ID1107358355

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث