134 شهيدا في الضفة منذ السابع من أكتوبر... 4 شهداء في قلقيلية ونابلس والبيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إرتقاء ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال في قلقيلة ومدينة البيرة ونابلس.
ففي قلقيلية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب قصي مزيون قرعان (19 عاما)، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت "حي نزال" من مدينة قلقيلية، وسط اطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، أحدهما طفل يبلغ من العمر (15 عاما).
وفي نابلس، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن استشهاد طفل، متأثرا بجروحه التي اصيب بها يوم الاثنين الماضي، في قرية زواتا، غرب نابلس.
وأفادت الصحة، بأن الطفل حمدان عمر محمود حمدان (14 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، خلال تواجده بمركبة والده أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال في القرية.
وفي مدينة البيرة، استشهد الطفل أيهم محمود الشافعي (14 عاما)، اليوم الخميس، متأثرا بجروحه، فيما أصيب ثلاثة شبان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة البيرة.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط اطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.
وقالت وزارة الصحة، إن طفلا استشهد برصاص قوات الاحتلال متأثرا بإصابته الحرجة بالرأس، وأصيب ثلاثة شبان آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة.
كما أعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب يزن عثمان بكر شيحة (23 عاما)، من بلدة عناتا، متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة البيرة صباح اليوم.
وكانت الصحة، قد أعلنت عن استشهاد الطفل أيهم محمود الشافعي (14 عاما)، متأثرا بجروحه، فيما أصيب ثلاثة شبان آخرون، برصاص الاحتلال، خلال اقتحام البيرة.
وبارتقاء الشاب شيحة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ فجر اليوم الى أربعة، بينهم طفلان، ومنذ بداية العام الجاري إلى 342 شهيداً، بينهم 134 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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