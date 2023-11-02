134 شهيدا في الضفة منذ السابع من أكتوبر... 4 شهداء في قلقيلية ونابلس والبيرة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إرتقاء ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال في قلقيلة ومدينة البيرة ونابلس.

ففي قلقيلية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب قصي مزيون قرعان (19 عاما)، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت "حي نزال" من مدينة قلقيلية، وسط اطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، أحدهما طفل يبلغ من العمر (15 عاما).

وفي نابلس، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن استشهاد طفل، متأثرا بجروحه التي اصيب بها يوم الاثنين الماضي، في قرية زواتا، غرب نابلس.

وأفادت الصحة، بأن الطفل حمدان عمر محمود حمدان (14 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، خلال تواجده بمركبة والده أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال في القرية.

وفي مدينة البيرة، استشهد الطفل أيهم محمود الشافعي (14 عاما)، اليوم الخميس، متأثرا بجروحه، فيما أصيب ثلاثة شبان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط اطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وقالت وزارة الصحة، إن طفلا استشهد برصاص قوات الاحتلال متأثرا بإصابته الحرجة بالرأس، وأصيب ثلاثة شبان آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة.

كما أعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب يزن عثمان بكر شيحة (23 عاما)، من بلدة عناتا، متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة البيرة صباح اليوم.

وكانت الصحة، قد أعلنت عن استشهاد الطفل أيهم محمود الشافعي (14 عاما)، متأثرا بجروحه، فيما أصيب ثلاثة شبان آخرون، برصاص الاحتلال، خلال اقتحام البيرة.

وبارتقاء الشاب شيحة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ فجر اليوم الى أربعة، بينهم طفلان، ومنذ بداية العام الجاري إلى 342 شهيداً، بينهم 134 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



