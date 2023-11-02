بيت لحم :مؤسسات وفعاليات واهالي الاسرى يغلقون مكتب الصليب احتجاجا على تقصيره اتجاه الاسرى

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN / اغلق ممثلي مؤسسات وفعاليات واهالي الاسرى وطلبة جامعات في محافظة بيت لحم مكتب الصليب الاحمر في المحافظة احتجاجا على ما اسموه التقصير بحق الأسرى الفلسطينين من قبل المنظمة الدولية في ظل الاعتداءات عل.

وجاء قرار اغلاق مقر الصليب الاحمر الدولي

كورقة ضغط من قبل الأهالي ومؤسسات الاسرى ومطالبة المنظمة الدولية بتحمل مسؤولياتها اتجاه الاسرى وطمانتهم على ابنائهم وفي حال عدم مقدرتهم على القيام بذلك في ظل التقصير الكبير من جانب الصليب الاحمر كما تحدث اهالي الاسرى فانهم يغلقون المكتب لانه لم يعد اهمية لوجوده اذا لم يطمانهم على ابنائهم..



وقال عبد الله الزغاري رئيس نادي الاسير الفلسطيني ان الاسرى الفلسطينيين يتعرضون لجرائم واعتداءات يومية داخل السجون وكذلك خلال عمليات الاعتقال اليومية حيث نشهد هذه النزعة الانتقامية من قبل جنود الاحتلال من خلال ما شاهدناه من اعتداءات التي يمارسها جنود الاحتلال بحق كل ما هو فلسطيني خصوصا الفيديوهات للاعتداءات الهمجية التي تخالف القوانين والاعراف الدولية وابرزها اتفاقية جنيف التي تتعلق بحماية اسرى الحرب.

وقال الزغاري ان على الصليب الاحمر الدولي القيام بالدور المنوط به كمؤسسة حقوقية انسانية عليها مهمات وفق القانون الدولي الذي يمنحها القدرة على الوصول للسجون والتاكد من ان الدولة المحتلة تلتزم بالقانون الدولي اتجاه الاسرى.

من جهته قال محمد الجعفري منسق لجنة التنسيق الفصائلي ان كافة الفصائل ومؤسسات الاسرى ياتون اليوم لمقر الصليب الاحمر للتعبير عن مخاوفهم على ابنائهم في ظل ما ينتشر من فيديوهات تظهر اعتداءات الاحتلال على الاسرى بشكل همجي.

من ناحيته قال المحامي فريد الاطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة في جنوب الضفة الغربية ان هذه الاجراءات والاحتجاجات تهدف لتسليط الضوء على الخطر الذي يتهدد الاسرى ومخاوف شعبنا عليهم مشددا على ان الصليب الاحمر مطالب ان يخرج ببيان يؤكد فيها الجهة التي تمنعه من القيام بدوره .

واضاف الاطرش اننا نطالب الصليب اصدار موقف في وسائل الاعلام انهم ممنوعون من القيام بدورهم الانساني الذي ينص عليه القانون الدولي في قضايا الاسرى والاعلان عن الجهة التي تعطل عملهم واعتبار ذلك خرقا للقانون الدولي.