بيت لحم :مؤسسات وفعاليات واهالي الاسرى يغلقون مكتب الصليب احتجاجا على تقصيره اتجاه الاسرى

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم / PNN / اغلق ممثلي مؤسسات وفعاليات واهالي الاسرى وطلبة جامعات في محافظة بيت لحم مكتب الصليب الاحمر في المحافظة احتجاجا على ما اسموه التقصير بحق الأسرى الفلسطينين من قبل المنظمة الدولية في ظل الاعتداءات عل.
وجاء قرار اغلاق مقر الصليب الاحمر الدولي
كورقة ضغط من قبل الأهالي ومؤسسات الاسرى ومطالبة المنظمة الدولية بتحمل مسؤولياتها اتجاه الاسرى وطمانتهم على ابنائهم وفي حال عدم مقدرتهم على القيام بذلك في ظل التقصير الكبير من جانب الصليب الاحمر كما تحدث اهالي الاسرى فانهم يغلقون المكتب لانه لم يعد اهمية لوجوده اذا لم يطمانهم على ابنائهم..
وقال عبد الله الزغاري رئيس نادي الاسير الفلسطيني ان الاسرى الفلسطينيين يتعرضون لجرائم واعتداءات يومية داخل السجون وكذلك خلال عمليات الاعتقال اليومية حيث نشهد هذه النزعة الانتقامية من قبل جنود الاحتلال من خلال ما شاهدناه من اعتداءات التي يمارسها جنود الاحتلال بحق كل ما هو فلسطيني خصوصا الفيديوهات للاعتداءات الهمجية التي تخالف القوانين والاعراف الدولية وابرزها اتفاقية جنيف التي تتعلق بحماية اسرى الحرب.
وقال الزغاري ان على الصليب الاحمر الدولي القيام بالدور المنوط به كمؤسسة حقوقية انسانية عليها مهمات وفق القانون الدولي الذي يمنحها القدرة على الوصول للسجون والتاكد من ان الدولة المحتلة تلتزم بالقانون الدولي اتجاه الاسرى.
من جهته قال محمد الجعفري منسق لجنة التنسيق الفصائلي ان كافة الفصائل ومؤسسات الاسرى ياتون اليوم لمقر الصليب الاحمر للتعبير عن مخاوفهم على ابنائهم في ظل ما ينتشر من فيديوهات تظهر اعتداءات الاحتلال على الاسرى بشكل همجي.
من ناحيته قال المحامي فريد الاطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة في جنوب الضفة الغربية ان هذه الاجراءات والاحتجاجات تهدف لتسليط الضوء على الخطر الذي يتهدد الاسرى ومخاوف شعبنا عليهم مشددا على ان الصليب الاحمر مطالب ان يخرج ببيان يؤكد فيها الجهة التي تمنعه من القيام بدوره .
واضاف الاطرش اننا نطالب الصليب اصدار موقف في وسائل الاعلام انهم ممنوعون من القيام بدورهم الانساني الذي ينص عليه القانون الدولي في قضايا الاسرى والاعلان عن الجهة التي تعطل عملهم واعتبار ذلك خرقا للقانون الدولي.
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