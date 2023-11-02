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الاحتلال يغلق بلدات شرق طولكرم

11/2/2023 6:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ‫طولكرم/PNN- قتحمت قوات الاحتلال قبل قليل بلدات رامين وعنبتا وبيت ليد وسفارين شرق محافظة طولكرم.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت هذه البلدات ونصبت حواجز على مداخلها، ونشرت دورياتها في الأراضي الزراعية وأجرت عمليات تمشيط واسعة فيها.

وأضافت أن مجموعة كبيرة من المستوطنين انتشروا على مدخل بيت ليد، وعلى طول الشارع الواصل بين طولكرم ونابلس، ومنعت المركبات من المرور
تحت تهديد السلاح،

في الوقت الذي أغلقت قوات الاحتلال حاجز عناب العسكري شرق طولكرم من الاتجاهين، ومنعت المركبات من المرور.



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