الاحتلال يغلق بلدات شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- قتحمت قوات الاحتلال قبل قليل بلدات رامين وعنبتا وبيت ليد وسفارين شرق محافظة طولكرم.
وذكرت الوكالة الرسمية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت هذه البلدات ونصبت حواجز على مداخلها، ونشرت دورياتها في الأراضي الزراعية وأجرت عمليات تمشيط واسعة فيها.
وأضافت أن مجموعة كبيرة من المستوطنين انتشروا على مدخل بيت ليد، وعلى طول الشارع الواصل بين طولكرم ونابلس، ومنعت المركبات من المرور
تحت تهديد السلاح،
في الوقت الذي أغلقت قوات الاحتلال حاجز عناب العسكري شرق طولكرم من الاتجاهين، ومنعت المركبات من المرور.
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