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علينا إعادة تقييم الإصابة.. مدرب إشبيلية: لا أعرف موعد عودة راموس

11/2/2023 6:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعترف دييجو ألونسو المدير الفني لإشبيلية، بأنه لا يعرف موعداً لعودة سيرخيو راموس إلى المشاركة المباريات.

وتعرض ابن الـ 37 عاما لإصابةً على مستوى ربلة الساق "السمانة"، مما كلفه الغياب مؤخرا عن مواجهة كوينتانار في الدور الأول من بطولة كأس إسبانيا.

وافتتح ألونسو تصريحاته لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية مطمئنا، "كل الفحوصات تدل على أنها إصابةٌ لن تكون مطوّلةً".

واستدرك الرجل الأربعيني، "ولكن سيتعين علينا إعادة تقييمها يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، لنقرر موعد عودته".

وأوضح بهذا الصدد، "لا ندري ما إذا كان سيكون جاهزا للمباريات القليلة المقبلة قبل فترة التوقف الدولي".

وأقر ألونسو بأنه لا يدري أيضا فيما إذا كان صخرة دفاعه سيكون جاهزا فيما بعد فترة التوقف الدولي.

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