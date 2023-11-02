لا تصدقوا الصحافة الصفراء.. سارة غوندوغان تبرئ برشلونة

نفت سارة زوجة إلكاي إيلكاي غوندوغان نجم وسط برشلونة، ما يتردد عن شعورها وزوجها بالاستياء من إدارة ناديه الإسباني.

وكان غوندوغان التحق ببرشلونة يوليو المنصرم قادماً من مانشستر سيتي، حيث قضى 7 سنواتٍ حافلة بالإنجازات والبطولات.

وزعمت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن ابن الـ 33 عاما لم يتلق المساعد الفعلية من إدارة برشلونة في البحث عن منزلٍ له، بالإضافة إلى وسيلةٍ للمواصلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن غوندوغان وزوجته "شعرا بتخلي إدارة برشلونة عنهما"، مما تسبب في خيبة أملهما.

وكتبت "سبورت" بأن غوندوغان واجه إدارة برشلونة بشعوره بالاستياء، لتبادر الأخيرة بالاعتذار إليه عن سلوكها السابق.

ومن خلال خاصية الرسائل الخاصة في تطبيق "انستجرام" للتواصل الاجتماعي، قام أحد المشجعين بسؤال سارة عن حالة عدم الرضا التي اعترت علاقة زوجها بإدارة نادي برشلونة، وأجابت صاحبة الأصول التونسية، "هذه أنباءٌ ملفقةٌ تماما. نحن سعداء جدا في برشلونة، وحظينا بالكثير من الدعم من إدارة النادي والعاملين فيه".

وتساءلت سارة، والتي كان اسمها قبل الزواج سارة عرفاوي، "بودي أن أعرف ممن تأتي هذه الشائعات؟"

وحرصت الزوجة بعد ذلك على وضع منشورٍ كتبت فيه، "نحن سعداءٌ للغاية. نحب الناس في برشلونة، والنادي، والمدينة، وكل شيءٍ".

وأكملت المرأة مخاطبةً قاعدتها الجماهيرية في تطبيق "انستجرام"، "لا تصدقوا الصحافة الصفراء التي تستقي أخبارها من الهواء".

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