جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تفتح باب المشاركة في الدورة 24 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أنها بدأت اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، تلقي استمارات الترشيح للدورة الرابعة والعشرين لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم 1445-2023، موضحة أن بإمكان الراغبين بالمشاركة تقديم طلباتهم لدى مراكز التحفيظ المعتمدة في الدولة حتى الثالث عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وتتضمن المسابقة ستة فروع يشترط للمشاركة في الأول منها أن يكون المشارك حافظا للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، في حين يشترط في الفرع الثاني الحفظ والتجويد لعشرين جزءًا متتالياً، وللثالث حفظ عشرة أجزاء متتالية حفظاً وتجويداً، بينما يشترط للمشاركة في الفرع الرابع حفظ 5 أجزاء متتالية مع التجويد، وهو مخصص للمواطنين فقط، أما الفرع الخامس فيشترط حفظ 5 أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز 10 سنوات من المقيمين، والسادس حفظ 3 أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز 10 سنوات من المواطنين.

وتضمنت الشروط العامة للمشاركة في المسابقة، أن لا يتجاوز عمر المشارك من غير المواطنين 25 سنة عند التسجيل للمسابقة، وأن يكون لديه أو لديها إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتّحدة، كما يحق لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في هذه المسابقة بشرط أن يكونوا مقيمين في الدولة إقامة دائمة، وأن لا يكون المتقدم للمشاركة فى المسابقة محفظاً أو محفّظة للقرآن الكريم، ولا أن يكون قد شارك في المسابقة الدولية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ولا في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وأن لا يكون قد شارك في نفس الفرع أو فرع أعلى منه في المسابقات الماضية.

ويسمح لكل متسابق المشاركة في فرع واحد فقط من فروع المسابقة.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم تعد أحد أهم الفروع الرئيسية للمسابقات القرآنية، التي تنظمها جائزة دبي للقرآن الكريم على مدار العام خاصة وإنها جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، تقديرا لحفظة كتاب الله من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ذكوراً وإناثاً ورعايتهم وتشجيعهم وتحفيزهم على تجويده وحسن تلاوته والعمل بأحكامه.

من جانبه ذكر محمد علي الحمادي، مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات رئيس وحدة المسابقات بالجائزة، أن الوحدة ستقوم، بعد استكمال استلام الترشيحات من مراكز تحفيظ القرآن الكريم المعتمدة في جميع إمارات الدولة طبقا للعدد المحدد وهو 63 مشاركا من الذكور و63 من الإناث في جميع فروع المسابقة، بإجراء الاختبارات النهائية للمشاركين حسب الجدول الزمني المعد لذلك، بحيث تبدأ يوم السبت 6 يناير 2024 في مقر الجائزة بمنطقة الممزر للذكور، وفي جمعية النهضة النسائية في دبي للإناث، وتستمر حتى 13 يناير 2024، على أن يقام الحفل الختامي وتكريم الفائزين في يوم 16 يناير 2024 للذكور وفي اليوم التالي له للإناث.

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