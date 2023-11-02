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ضيق في التنفس ونقله إلى المستشفى.. وعكة صحية لموسيماني مدرب الوحدة

11/2/2023 6:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، غياب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، عن قيادة تدريبات الفريق الأخيرة بسبب المرض.

وقاد ماهر دافيدز مساعد المدرب، تدريبات العنابي خلال اليومين الماضيين، بعد تعرض موسيماني لوعكة صحية، أدت إلى إصابته بضيق في التنفس، مما استدعى دخوله إلى أحد مستشفيات أبوظبي للعلاج.

ويستعد الوحدة لمواجهة عجمان على ملعب الأخير، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وينتظر أن تتضح الصورة بخصوص تواجد موسيماني مع الفريق في مباراة عجمان من عدمه بناء على مدى تحسن حالته الصحية، إذ سيقود الفريق من خارج الخطوط في حالة تماثله للشفاء.

ويحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفريق فوزاً بشق الأنفس 2-1 على حساب اتحاد كلباء في الجولة السادسة.

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