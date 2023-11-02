ايدي كوهين يحرض شراذمه ضد خبرني - صورة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – حرّض الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين شراذمه بالإبلاغ عن حسابات موقع خبرني الالكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشورات واخبار
موقعنا المنحازة للمقاومة الفلسطينية البطلة.
وجاء هذا التحريض من قبل (الوبش) كوهين في وقت تمارس فيه قوات حثالة الاحتلال أقسى وأعنف وأقذر المجازر ضد قطاع غزة المحتل، وفي عموم أنحاء فلسطين الحبيبة وسط نفاق غربي غير مستغرب مؤيد للكيان المسخ .
ادارة موقع خبرني تؤكد ما اعلنته سابقا انها بندقية في صفوف المقاومة وستواصل الدفاع بالكلمة التي تعري جرائم الاحتلال وتساند شعبنا الفلسطيني المظلوم .
تاليا منشور الاحمق كوهين والذي لن يؤثر باذن الله على انتشارنا الجماهيري.
MENAFN02112023000151011027ID1107358138
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.