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ايدي كوهين يحرض شراذمه ضد خبرني - صورة

11/2/2023 5:24:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – حرّض الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين شراذمه بالإبلاغ عن حسابات موقع خبرني الالكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشورات واخبار
موقعنا المنحازة للمقاومة الفلسطينية البطلة.

وجاء هذا التحريض من قبل (الوبش) كوهين في وقت تمارس فيه قوات حثالة الاحتلال أقسى وأعنف وأقذر المجازر ضد قطاع غزة المحتل، وفي عموم أنحاء فلسطين الحبيبة وسط نفاق غربي غير مستغرب مؤيد للكيان المسخ .

ادارة موقع خبرني تؤكد ما اعلنته سابقا انها بندقية في صفوف المقاومة وستواصل الدفاع بالكلمة التي تعري جرائم الاحتلال وتساند شعبنا الفلسطيني المظلوم .

تاليا منشور الاحمق كوهين والذي لن يؤثر باذن الله على انتشارنا الجماهيري.

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