بعد تفوق صن داونز.. الأهلي يودع الدوري الإفريقي برقم سلبي

ودع الأهلي المصري، مسابقة الدوري الإفريقي المستجدة، من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وحقق الأهلي رقماً سلبياً، كونه الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يحقق أي فوز.

وكان الأهل تعادل مع سيمبا التنزاني بهدفين مقابل هدفين في ذهاب الدور ربع النهائي، قبل أن يتعادل في الإياب بهدف لمثله.

وفي المباراة الثالثة أمام صن داونز بذهاب نصف النهائي خسر الأهلي بهدف دون رد، قبل أن يتعادل سلبياً في العودة على ملعبه ووسط جماهيره ليودع البطولة دون تحقيق أي فوز.

وتأهل صن داونز إلى نهائي مسابقة الدوري الأفريقي لمواجهة الوداد المغربي.

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