في الثالث من نوفمبر من كل عام نحتفل بيوم العلم، مناسبة عزيزة على قلوب مواطني وسكان الإمارات.. عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مناسبة يوم العلم لرفعه على جميع الدوائر الحكومية والمنازل والشوارع والطرق رأينا أجمل الصور والمبادرات والفعاليات والقصص التي يرويها الكبار والصغار عن يوم العلم ورمزيته في قلوبنا.

العلم هو الوطن، الوطنية، الولاء، العلم هو الذي يجمعنا بعلوه وشموخه وقوته وفخامته وسوف يظل مرتفعاً وعالياً يعانق بألوانه السحاب.

إن هذا العلم العظيم الذي يرتفع خفاقاً في جميع بلادنا إنما هو رمز من رموز النهضة ويحمل دلالة القوة والتمكن والبناء والتعمير، حيث استطاعت الإمارات تصدر المراكز الأولى عالمياً في جميع المجالات وتفوقت على جميع الدول عن طريق السعادة والعدالة والإنسانية والتسامح والقوة الاقتصادية والرخاء والتنمية والتعليم والاهتمام بصحة الإنسان وغيرها، لقد استطاعت بلادنا أن تحقق الكثير من النجاحات ووصلت إلى العالمية بفضل خططها التنموية وسعيها المستمر للتطور في الاقتصاد والزراعة والتنمية.

في هذه المناسبة نتذكر كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن علم بلادنا: «إن علم الإمارات هو رمز وحدتنا واتحاد قلوبنا، وهو مصدر فخرنا ورمز احترام دولتنا، نجدد العهد على خدمته ورفعته وبذل الروح من أجله»، في هذا اليوم العظيم نستذكر رغد العيش والأمن والأمان الذي نستظل به تحت رعاية حكامنا، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.



نرفع هذا العلم ونعلي من قيمته الوطنية ونجعله دوماً خفاقاً، هذا العلم الذي يحمل معاني الوحدة والخير والمحبة والوطنية، إنه رمز وشعار إنسان الإمارات، كل عام والإمارات بخير ورفعة وسعادة وقوة ونحن على أعتاب الاحتفال باليوم الوطني لدولتنا العظيمة الإمارات، أهلاً بمناسبات الوطن، وأسأل الله أن يجعلها يومية، لنتذكر فيها قيمة الأمن والاستقرار، ونعمة الرخاء والنمو والعدالة والمساواة والسعادة.