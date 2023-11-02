الإمارات عاصمة القراءة العربية

رسخت الدورة الـ 7 لـ«تحدي القراءة العربي»، إحدى المبادرات الرائدة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مكانتها، وعززت دورها في تحفيز العقل العربي على القراءة، وأعادت شعبية فعل القراءة بشكل غير مسبوق، في السياق العربي، لنجد آلاف المتنافسين.. وملايين المشجعين.. وكأن الأمر يتعلق في شعبيته بمباريات كرة القدم... أو أي رياضة أخرى.. وليس الكتاب.. خير صديق الذي تضاءلت شعبيته كثيراً فيما سبق.

تحولت أوبرا دبي، هذه الدار التي اعتادت على استقبال الفرق الغنائية والاستعراضية والأدائية العالمية على تنوعها، إلى ساحة لتنافس من نوع آخر، واكتظت عن آخرها بالمتابعين، ما بين محبين للقراءة، وإعلاميين، ومشجعين من وفود مختلفة جاؤوا لمناصرة أحد المرشحين على اللقب، في منافسة جميع أطرافها رابحون، وهو الحدث الذي شهد متابعة مليونية بكل تأكيد خلف شاشات المشاهدة، قياساً بالأعداد الكبيرة التي استوعبتها مراحله المختلفة.

تحتضن دبي هذه التظاهرة العربية الكبرى للعام السابع على التوالي، لكن التأثير يمتد إلى الوطن العربي بأسره، لتعيد الاعتبار للكتاب على طاولة الطفل العربي، بل وفي عالمه المزدحم بالعديد من المغريات والممارسات الترفيهية الأخرى التي لا يحمل الكثير منها أي إضافة معرفية أو فكرية، أو حتى رياضية وبدنية.

هذه المتوالية من نجاح «تحدي القراءة العربي» تجعلنا لا نبالغ إذا ارتأينا أن دولة الإمارات أصبحت بمثابة عاصمة دائمة للقراءة العربية، وذلك بامتلاكها منظومة واضحة تحفز الناشئة والشباب العربي على القراءة الواعية، حيث يقوم المشارك بالمسابقة بتقديم مختصر لمجموعة الكتب التي قام بقراءتها، والتي تشهد أيضاً مناقشة من قبل لجنة تحكيم رفيعة، لكنها عاصمة يمتد إشعاعها الثقافي والمعرفي إلى سواها.

تتعدد مقومات دولة الإمارات في فعل القراءة، فبالإضافة إلى امتلاكها أحدث وأكبر مكتبة عربية، والتي تضم أكبر فهرس مكتبة في الشرق الأوسط، ممثلة في مكتبة محمد بن راشد، يوجد بها اثنان من أكبر معارض الكتب في المنطقة، جنباً إلى جنب العديد من المعارض النوعية الموسمية الأخرى، وغيرها من المقومات التي أكسبت فعل القراءة في الإمارات انتشاراً وديمومية.



ومع نجاح المبادرة في إحداث نهضة في القراءة عبر وصولها إلى طلبة المدارس والجامعات على امتداد الوطن العربي، شاملة أبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية، ومتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها، شهدت دورتها الأخيرة إضافة فئة مستحدثة خاصة بأصحاب الهمم، ما أكسبها طابعاً إنسانياً يضاف إلى رسالتها التنويرية المعرفية، وينسجم مع رسالة الإمارات الإنسانية والحضارية.. رسالة الخير والمحبة والمساهمة في كل ما هو في صالح الإنسان وتنميته وتعزيز ازدهاره في كل مكان على كوكبنا، وفي القلب منه وطننا العربي.