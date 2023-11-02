البرازيل تنشر جنوداً في المطارات والموانئ لمواجهة الأنشطة الإجرامية وتهريب المخدرات

أمرت الحكومة البرازيلية الأربعاء بنشر جنود في عدة مطارات وموانئ في جميع أنحاء البلاد لتعزيز الحرب ضد الميليشيات الإجرامية وتهريب المخدرات.

ووقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مرسوما "أطلق عملية متكاملة لمكافحة الجريمة المنظمة" ، حسبما أعلن على منصة إكس، تويتر سابقا.

وسيتم تعزيز الشرطة الاتحادية من قبل الجيش في العديد من المطارات والموانئ في مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو الشرقيتين متراميتي الأطراف، وفقا للمرسوم. وسيتم نشر ما مجموعه 3700 من أفراد الجيش والقوات الجوية والبحرية.

وقال لولا: "لقد وصل الوضع إلى نقطة خطيرة للغاية، والعنف الذي نشهده يزداد سوءا مع مرور كل يوم".

وفي الأسبوع الماضي أضرمت النار في 35 حافلة على الأقل في غرب ريو بعد مقتل عضو بارز في أكبر ميليشيا في المدينة على أيدي الشرطة.

وتقول الشرطة إن الرجل الذي قتل هو ابن شقيق زعيم الميليشيا لويس أنطونيو دا سيلفا براجا المعروف باسم زينهو. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تفترض أن الحافلات أحرقت في عمل انتقامي، وتعهد الحاكم المحلي بمطاردة ثلاثة من رؤساء عصابات الجريمة بسبب ما وصفه بأنه عمل إرهابي.

وفي حين أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حرق الحافلات في ريو، تقول نقابة مشغلي الحافلات في المدينة إنه لم يحدث من قبل أن أضرمت النيران في هذا العدد الكبير في يوم واحد في المدينة.

ومن المقرر أن تستمر التعبئة العسكرية حتى مايو من العام المقبل ويمكن توسيعها إذا لزم الأمر.

وكثير من ضباط الشرطة السابقين، بل والنشطين، هم أعضاء في الميليشيات ومتورطون في الإتجار بالمخدرات والابتزاز مقابل الحماية.

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