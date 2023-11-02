تذاكر وهمية تفسد فرحة شاب أراد حضور حفلة مطربه المفضل

تحت سلسلة"قصص وعبر" نشرت دائرة القضاء في أبوظبي قصة شاب أراد حضور حفلة لمطربه المفضل، لكن فرحته لم تكتمل، إذ وقع ضحية محتالي

مواقع التواصل الاجتماعي وموقع مزيف لبيع التذاكر.

تقول القصة التي نشرتها دائرة قضاء أبوظبي في حساباتها الرسمية في مواقع التواصل:" تملكته فرحة عابرة بمجرد أن ظهر له إعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن توافر تذاكر دخول إلى حفل مطربه المفضل، والذي طالما منى نفسه بالحضور ولكن محاولاته كانت تبوء بالفشل بعد نفادها سريعًا، فكان هذا الترويج بمثابة طوق النجاة ليحضر ورفاقه هذا الحفل، فلم يتردد كثيرًا بل بادر على الفور بالتواصل مع المسؤولين عن هذه الصفحة المعلنة عن بيع التذاكر ليحصل على نصيبه منها.

ويبدو أن المحتالين كانوا على أهبة الاستعداد للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات وتقديم صور مزيفة للتذاكر، طالبين من الشخص الراغب في الشراء إرسال المبالغ المالية بالقيمة المحددة عن طريق تحويل بنكي، ليرسلوا له بطاقات الدخول، لتكون الصدمة عند توجهه إلى مكان إقامة الحفل وما أن وصل إلى البوابات وتقدم إلى المنظمين بما في حوزته من تذاكر إلكترونية، إذ المفاجأة بأنها مزورة وليست صادرة عن الجهة المنظمة.

ووسط هذا الضجيج لم يجد إلا أن يلملم صدمته على الفرحة التي لم تكتمل بعدما اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال إلكتروني، ليكن عزاءه الوحيد أنه لم يجد نفسه منفردا، بل وجد غير ه ممن حصلوا على تذاكر ليست وهمية هذه المرة ولكن سبق استخدامها من أشخاص آخرين، ليكونوا أيضا ضحايا للمتربصين بمستخدمي مواقع التواصل لإيقاعهم في شباكهم والحصول على أموالهم بأساليب احتيالية في ظل الفضاء الإلكتروني والاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت من دون احتراز أو وعي كاف".

وأمام هذه العميات الاحتيالية، بادر الضحايا إلى تقديم البلاغات إلى الجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها وفق الضوابط القانونية بالتحري عن أصحاب تلك الحسابات الوهمية وإصدار أوامر ضبطهم من النيابة العامة وإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانتهم عن جرائم النصب والاحتيال باستخدام الشبكة المعلوماتية.

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