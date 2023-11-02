محكمة الاستئناف توافق على خطة إعادة هيكلة دريك آند سكل

أعلنت شركة دريك آند سكل، أن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكماً بالموافقة على خطة إعادة هيكلة الشركة، وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أغلبية الدائنين.



وأعلنت «دريك آند سكل إنترناشيونال» في بيان نشرته في وقت متأخر من يوم الأربعاء، عن مستجدات الطلب المقدم الى المحكمة بخصوص إعادة هيكلة الشركة والشركات التابعة. حيث قامت الشركة بالإفصاح على سوق دبي المالي عن قرار محكمة الإستئناف الصادر الثلاثاء الأول من نوفمبر 2023 والذي تضمن:

- موافقة المحكمة على خطة إعادة هيكلة الشركة وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أكثرية الدائنين، كما تضمن الحكم تعيين خبير لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة، وإجراءات النشر بالصحف المحلية وتحديد مهلة عشرون يوما من تاريخ النشر في الصحف المحلية للدائنين الغير مسجلين لتسجيل أسمائهم وبعد ذلك توضع قائمة نهائية بكامل الدائنين ومقدار مديونية كل منهم.

- إضافة إلى منح الشركة والشركات التابعة مدة اثنا عشر شهرا لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة اعتبارا من تاريخ وضع قائمة الدائنين النهائية، تزداد هذه المدة وفق سير إجراءات إعادة الهيكلة ووفق واقع الحال في حينه.



- وختمت المحكمة حكمها بإصدار القرار بوقف جميع الإجراءات القضائية ضد الشركة والشركات التابعة لها وكذلك وقف إجراءات التنفيذ ضد الشركة والشركات التابعة.



يشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة ووفقاً للتصويت التي حصلت عليه بالموافقة، والتي تم إقرارها والموافقة عليها من قبل المحكمة تضمنت شطب ما نسبته 90% من مديونية الشركة إضافة إلى رفع رأس مال الشركة بما يعزز ملاءتها المالية وقدرتها على الإستمرار واستعادة نشاطها التجاري والتشغيلي.

وقال المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة دريك آند سكل: بحمد الله أصدرت محكمة الإستئناف يوم

2023/11/1 حكمها بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها والتي تم الموافقة عليها من قبل أكثرية الدائنين، وسيتم استكمال باقي الإجراءات وفقاً لما جاء بحكم المحكمة وخطة إعادة الهيكلة التي تمت الموافقة عليها.



وعليه وكما سبق وأن التزمت أنا شخصياً وزملائى فى مجلس إدارة شركة دريك أند سكل بالعمل الجاد بكافة الوسائل لاستعادة جزء من حقوق المساهمين الذين تضرروا من القرارات التي تم اتخاذها سابقاً في الشركة من خلال إداراتها السابقة، سواء من خلال الخطة التي تم وضعها لإعادة هيكلة الشركة وتسوية مديونياتها وفقاً لأحكام القانون أو من خلال القضاء العادل والنزيه لمطالبة الإدارة السابقة بالتعويض عن تلك الأضرار.

فقد تمثلت ثمرة تلك الجهود بالحكم المتعلق بدعوى إعادة الهيكلة والذي جاء في مصلحة الشركة وتؤكد الشركة ممثلة بإدارتها عزمها على استكمال الدعاوى المقامة ضد الإدارة السابقة.



وأضاف: وبناء على الحكم الصادر من هيئة المحكمة الموقرة بإعتماد خطة إعادة الهيكلة واستكمال جميع شروطها من ضمن الشركة ستقوم الشركة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي للعمل على إعادة سهم الشركة للتداول في أقرب وقت، إضافة إلى العمل على رفع رأس مال الشركة وذلك وفقاً لخطة إعادة الهيكلة خلال الربع الأول من العام 2024.

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