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الاتحاد العقارية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بـ 20 مليون درهم

11/2/2023 5:24:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحولت الاتحاد العقارية إلى الربحية، وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح بقيمة 37.4 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بخسائر 11.4 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفعت إيردات الشركة بنسبة 19% (من 306 مليون درهم في العام 2022 إلى 365 مليون درهم في العام 2023) وزيادة في إجمالي الأرباح بنسبة 56% على أساس سنوي من 50 ملين درهم في عام 2022 إلى 77 مليون درهم في 2023).

وسجلت الشركات التابعة للمجموعة أداءً قوياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، محققة عائدات بقيمة 124 مليون درهم من العقود من العملاء (101 مليون درهم في 2022) ونمواً في أرباحها الإجمالية بنسبة 113% لتبلغ 31 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 14.7 مليون درهم في 2022 لتصبح بذلك كلها شركات مربحة ومتنامية.

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