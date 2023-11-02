الاتحاد العقارية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بـ 20 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحولت الاتحاد العقارية إلى الربحية، وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح بقيمة 37.4 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بخسائر 11.4 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما ارتفعت إيردات الشركة بنسبة 19% (من 306 مليون درهم في العام 2022 إلى 365 مليون درهم في العام 2023) وزيادة في إجمالي الأرباح بنسبة 56% على أساس سنوي من 50 ملين درهم في عام 2022 إلى 77 مليون درهم في 2023).
وسجلت الشركات التابعة للمجموعة أداءً قوياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، محققة عائدات بقيمة 124 مليون درهم من العقود من العملاء (101 مليون درهم في 2022) ونمواً في أرباحها الإجمالية بنسبة 113% لتبلغ 31 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 14.7 مليون درهم في 2022 لتصبح بذلك كلها شركات مربحة ومتنامية.
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