226.7 مليون دولار أرباح «أمريكانا للمطاعم» في 9 أشهر بزيادة 15.8 %

أعلنت شركة «أمريكانا للمطاعم» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفي «تداول» السعودية، عن تسجيل إيرادات 1,89 مليار دولار وأرباح معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 446.5 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، محققة نمواً بنسبة 7.1% و10.4% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

كما سجلت الشركة زيادة بنسبة 6 % في الإيرادات على أساس المثل بالمثل للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. إن هذه الزيادة في الإيرادات مدفوعة بالأداء القوي الذي شهدته أكبر 3 علامات تجارية تابعة للشركة - «كي إف سي» و«بيتزا هت» و«هارديز».

وتحسنت هوامش الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 0.7% لتصل إلى 446.5 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، مدعومة بتباطؤ التضخم السلعي والتركيز المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية.

وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم إلى 226.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بزيادة 15.8%. مدفوعاً بنمو الاعمال وتحسن الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تأثير رسوم المطالبة الضريبية لمرة واحدة في مصر البالغة 24.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2022.



وحققت الشركة نمواً في صافي الدخل رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك المرتبطة بالإفتتاح المتسارع للمتاجر الجديدة بقيمة 6.5 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى جانب التأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة في مصر بنحو 10 ملايين دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الأداء الفصلي

وشهدت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2023 إيرادات بقيمة 655.5 مليون دولار، مع نمو قوي بنسبة 5.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح أمريكانا للمطاعم (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 9.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 81.9 مليون دولار. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية، بدعم من المستوى الطبيعي لتضخم أسعار السلع الأساسية. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 21.5% بعد التكيف مع التأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان وانخفاض قيمة العملة في مصر بنحو 8.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

واصلت الشركة خططها التوسعيه للمطاعم خلال الأشهر التسعة الأولى وأضافت 184 متجراً جديداً خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023. حيث وصل إجمالي عدد المطاعم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023 إلى 2338 مطعماً، كما بلغ عدد المطاعم قيد الإنشاء حالياً 92 مطعماً تماشياً مع خطط الشركة لافتتاح هذا العام إلى 250 - 260 مطعماً جديداً.

حافظت أمريكانا للمطاعم على ميزانية عمومية متينة ووضع مالي قوي. وبفضل التدفقات النقدية الحرة المعدّلة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 والتي بلغت 195.0 مليون دولار مع معدل تحويل نقدي قدره 66.3%، تتمتع الشركة بوضع جيّد لتغطية النفقات الرأسمالية ودعم سياسة توزيع الأرباح المعلنة.

وتتوقع الشركة مواصلة خططها بتوسيع حضورها وإضافة ما بين 250 إلى 260 مطعماً جديداً خلال عام 2023.

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