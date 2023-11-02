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سبينس تبدأ إجراءات طرح أسهمها في سوق دبي المالي في الربع الثاني 2024

11/2/2023 5:24:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وكالة بلومبرغ إن شركة سبينس الإمارات صاحبة امتياز سلسلة المتاجر الكبرى في الإمارات وسلطنة عمان، تعتزم التعاقد مع بنوك محلية ودولية بخصوص الطرح العام الأولي لأسهمها في سوق دبي المالي في العام 2024.

وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن تُكلِّف الشركة بنك أوف أميركا والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش إس بي سي للعمل على الطرح العام الأولي المخطط له، والذي يمكن أن يتم العام المقبل.

وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أن شركة سبينس الإمارات، تخطط لطرح عام أولي في الربع الثاني من عام 2024، في سوق دبي المالي.

وذكرت المصادر أن شركة البواردي للاستثمار، مالكة الامتياز بنسبة 100%، عينت مجموعة روتشيلد آند كو لتقديم الاستشارات بشأن الطرح العام الأولي المحتمل.

وتمتلك سبينيس متاجر في أكثر من 65 موقعاً في جميع أنحاء الإمارات، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني، بجانب مواقع في سلطنة عمان.

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